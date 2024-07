Formula 1 | Alpine, Bruno Famin conferma l’addio ad agosto

Bruno Famin non sarà più il team principal dell’Alpine. Il francese, nel corso della conferenza stampa dei manager a Spa-Francorchamps, iniziata dopo la fine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, ha confermato le voci delle ultime ore, e che lo vedono dunque fuori dal progetto dopo le indiscrezioni fortissime che vedono la squadra di Enstone prossima ad abbandonare, incredibilmente, i motori Renault per passare a quelli Mercedes (dal 2026, ma si lavora per anticipare di un anno, ndr). Famin si occuperà di altre attività riguardanti proprio il Gruppo francese.

“BWT Alpine F1 Team può confermare che Bruno Famin lascerà il suo attuale ruolo di team principal della divisione Formula 1 entro la fine di agosto – si legge in una nota stampa inoltrata dal team sulle proprie pagine social a seguito della dichiarazione del transalpino. Bruno sarà responsabile di tutte le altre attività motoristiche del Gruppo Renault a Viry-Châtillon. Un nuovo team principal sarà annunciato a tempo debito”.

Famin ha così commentato in conferenza: “Non ho alcun problema con Briatore, ma a fine agosto lascerò Alpine per concentrarmi su altre attività a Viry-Châtillon. Power unit? C’è un progetto di trasformazione del brand che prevede di allora le risorse dallo sviluppo del propulsore Formula 1 a nuove tecnologie per il marchio, e il team acquisirà motori invece di produrli in proprio. Il tutto dovrebbe partire dal 2026, ma niente è ancora deciso: in Francia ci sono delle procedure sociali molto rigide da rispettare, non possiamo ufficializzare nulla al momento. Per il Gruppo Renault adesso bisogna capire come utilizzare al meglio le risorse che abbiamo a disposizione. Tempi per acquisizione motori? Possono volerci due settimane come due mesi”.