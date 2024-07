F1 | Alpine diventa cliente Mercedes: dal 2025 la squadra francese avrà i motori della Stella

Quella che sembrava un’indiscrezione fantascientifica, si è infine rivelata vera: l’Alpine dal 2025 avrà motori Mercedes, con la Renault che quindi uscirebbe di scena in maniera piuttosto clamorosa, visto anche il lavoro degli ultimi anni sulle unità 2026. Un accordo voluto tassativamente, a quanto si apprende, da Flavio Briatore, consulente della squadra transalpina da appena un mese. A questo punto dunque, si pensa che il team possa anche cambiare nome, essendo Alpine facente parte del Gruppo Renault.

I dettagli dell’accordo prevedono che la Mercedes dia ai francesi power unit, trasmissione e sospensioni posteriori, praticamente tutto il retrotreno sarà di Brackley/Brixworth, così come accade anche a Williams e Aston Martin. Come riportato da Sky Sport, si pensava che l’accordo potesse scattare solo dal 2026, ovvero con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico in merito alle power unit, ma Briatore ha spinto per anticipare il tutto di un anno. Una mossa che potrebbe sbloccare il mercato in entrata per l’Alpine, la quale sta cercando un pilota da affiancare a Gasly: il sogno resta Sainz, e questa collaborazione potrebbe anche spingere lo spagnolo a intraprendere questa avventura per andare poi, magari, nella casa madre, ma c’è anche la suggestione Mick Schumacher, guarda caso pilota proprio di entrambi i team, tra Formula 1 e WEC. Tutto quindi sembra ancora aperto, in attesa del comunicato ufficiale sulla collaborazione tra le due aziende.