Formula 1 | Alpine ancora nell’occhio del ciclone: anche Bruno Famin vicino alle dimissioni

F1 Alpine – Non si placano le voci attorno alla Alpine. Dopo la clamorosa indiscrezione sulla partnership con Mercedes a partire dalla stagione 2026 di Formula 1, la stampa inglese ha lanciato un’altra clamorosa info riguardante la posizione di Bruno Famin, team principal della compagine transalpina.

Secondo quanto riportato all’interno del paddock di Spa-Francorchamps, sede questo week-end della 13° prova di questo campionato, il Manager francese sarebbe pronto a rassegnare le proprie dimissioni con effetto immediato, rinunciando di fatto alla carica che copre da circa un anno, ovvero dal GP del Belgio dello scorso campionato. La scelta, ovviamente, sarebbe strettamente collegata alla scissione che ben presto potrebbe registrarsi tra Alpine e Renault, tant’è che Famin continuerebbe a ricoprire un ruolo di prim’ordine, anche se non ancora specificato, all’interno della galassia del Costruttore francese.

Al momento non è chiaro il profilo che Flavio Briatore e Luca De Meo avrebbero scelto per la successione dell’ex Peugeot, anche se oggi voci incontrollate riportano di un forte interesse dell’asse italiano verso Andreas Seidl, ex CEO di Sauber/Audi e dimesso dallo stesso incarico solo pochi giorni fa dopo il ribaltone che ad Ingolstadt ha portato al comando Mattia Binotto.

Un profilo di spessore che garantirebbe non solo esperienza e conoscenze, anche in virtù della precedente esperienza in McLaren, ma anche per giuste capacità per rimetterete ordine in una squadra che ad oggi sembra parecchio in confusione. Ne sapremo certamente di più nelle prossime ore.