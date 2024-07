F1 | Alpine: progetto in vista con Andretti e General Motors?

La presunta decisione di Renault di tagliare il suo programma di motori potrebbe fornire un percorso in Formula 1 per General Motors e Andretti. Questo è quanto dichiarato da Auto Motor und Sport, anche se indiscrezioni precedenti suggerivano che la fornitura di power unit Mercedes fosse un’opzione più probabile per il team Alpine e forse già nel 2025.

Tuttavia, il giornalista Michael Schmidt afferma che Alpine in realtà “non ha ancora preso una decisione su cosa farà”.

La sua teoria è che il team potrebbe semplicemente riorganizzare la sua fabbrica di motori a Viry-Chatillon per costruire un motore funzionante “in collaborazione con General Motors”.

Ciò darebbe a GM e Cadillac un percorso alternativo in Formula 1, con le intenzioni del loro partner Andretti di creare un nuovo team autonomo, attualmente bloccato dalla Formula 1. Questo, risolverebbe anche il desiderio di Renault di tagliare i costi, perché l’elevato importo che la casa automobilistica sta attualmente spendendo per la Formula 1 “è il motivo principale per cui Alpine sta cercando alternative”.

“In questo modo, è possibile che anche Andretti metta un piede nella porta”, ha continuato Schmidt.

Andretti, un nome famoso nel motorsport americano e mondiale, ha già avviato il suo progetto di F1 a Silverstone, con nomi noti come Pat Symonds e Nick Chester che attualmente lavorano lì. Entrambi hanno avuto un grande successo alla Renault in passato e conoscono molto bene il nuovo consigliere esecutivo del team, Flavio Briatore.

Quando gli è stato chiesto di recente come intende rimettere in carreggiata Alpine, Briatore ha risposto: “Con persone nuove che sono già qui”.