F1 | Jos Verstappen: “L’uscita di Newey non è un bene per il futuro del team”

Il padre di Max Verstappen ha reagito con preoccupazione alla notizia, ormai confermata, che Adrian Newey lascerà la Red Bull.

“Sento che ora è il momento opportuno per passare il testimone ad altri e per cercare nuove sfide per me stesso”, ha detto il 65enne nella dichiarazione ufficiale ma si vocifera che potrebbe approdare in Ferrari accanto a Lewis Hamilton anche se Aston Martin e Mercedes sono indicate come potenziali destinazioni.

È stato riferito che Newey parteciperà ancora ad alcune gare nel 2024 ma Jos Verstappen si è detto molto preoccupato:

“Questo è ciò di cui avevo paura. È importante che il personale chiave rimanga a bordo. Ora non è più così. Newey se ne sta andando: all’inizio dell’anno sembrava che Helmut venisse licenziato, non è un bene per il futuro della squadra”.

Auto Motor und Sport ritiene che Newey abbia negoziato con successo che non dovrà scontare un lungo “congedo di gardening” se si unirà a un’altra squadra.

“Ciò significa che può buttarsi direttamente nello sviluppo di un’auto per i nuovi regolamenti del 2026”, afferma la rivista tedesca.

La Gazzetta dello Sport, nel frattempo, ha dichiarato che il direttore tecnico della Red Bull, Pierre Wache, non seguirà Newey.

Il De Telegraaf riporta che Newey sarà a Miami questo fine settimana, anche se non è più impiegato in Formula 1. Parteciperà invece ad eventi promozionali per promuovere l’hypercar RB17.