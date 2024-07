F1 | Alpine sceglie Mercedes, ma rischia uno sciopero nello stabilimento Renault a Viry

F1 Alpine Mercedes – Il tratto è tratto, almeno dalle voci che arrivano direttamente dalla Francia: Alpine avrebbe scelto i motori Mercedes per la stagione 2026 di Formula 1.

La mancanza di uno sviluppo efficace di Renault, unito agli enormi costi di gestione dell’impianto di Viry-Chatillon, avrebbero portato il management capitanato da Luca De Meo e Flavio Briatore a valutare una nuova strada per il futuro del marchio transalpino in Formula 1. Alpine, alla fine del prossimo campionato, diventerà in tutto e per tutto un partner della Casa tedesca e per “soli” 17 milioni, rispetto ai 100 necessari per sviluppare una propria power unit, si garantirà non solo la fornitura delle unità, ma anche tutto il retrotreno firmato dalla factory di Brixworth.

Alpine con Mercedes, è fatta

Un colpo duplice, secondo il duo Briatore-De Meo, che consentirà non solo il re-indirizzamento delle risorse verso il lato telaistico ed aerodinamico, tasti dolenti che sono emersi con le ultime A523 e A524, ma anche la certezza assoluta di avere in vettura dei power train competitivi e in grado di fare la differenza nel confronto con i rivali.

L’abbandono del progetto Renault, però, potrebbe provocare dei problemi a cascata non indifferenti per la leadership del management tutto italiano della Alpine. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Equipe, i dipendenti dello stabilimento Renault a Viry-Chatillon, ovvero dove vengono sviluppate e assemblate le attuali power unit utilizzate da Esteban Ocon e Pierre Gasly, sarebbero pronti a varare un massiccio sciopero contro questa decisione a detta di molti “clamorosa”.

Renault non ci sta e minaccia lo sciopero

Il passaggio a Mercedes garantirebbe un riscontro immediato in termini di prestazioni, ma costringerebbe parecchi tecnici ed ingegneri a fare le valigie, visto che lo stabilimento perderebbe la sua utilità in prospettiva futura. Una minaccia reale, almeno da quanto afferma la stampa francese, che rischia di creare dei grattacapi alla squadra anche nell’immediato, visto che lo sciopero partirebbe immediatamente e non consentirebbe al team il rifornimento delle power unit necessarie per concludere la stagione attualmente in corso.

Un risvolto clamoroso che complicherebbe ancora di più una situazione assolutamente “spinosa”, sia sul piano tecnico che su quello gestionale della compagine francese. Al momento tutto tace dal fronte Alpine, ma è lecito aspettarsi delle importanti novità già nel corso delle prossime settimane.