F1 | Red Bull, Verstappen: “Mi concentro sulla gara”

Spa Francorchamps – Venerdì aggressivo per Max Verstappen, condannato alla rimonta a Spa. Sostituzione della power unit per l’olandese, che dovrà scontare dieci posizioni di penalità, ma siamo abituati alle rimonte di Max, che dopo gli eventi in terra magiara è più aggressivo che mai. Sono state tante le critiche del pilota nei team radio, così come quelle provenienti dall’esterno. Verstappen, però, non molla, ed è più determinato che mai a battere quelle McLaren che già sono le più veloci sul passo gara. Ed è su quello che Max si concentra: nelle libere ha stampato un giro veloce dietro l’altro, mettendosi al comando delle FP1 e all’inseguimento di Norris e Piastri nel pomeriggio.

Verstappen: “Mi concentro sulla gara”

“Abbiamo provato alcune cose oggi, modificando e testando la vettura, perché come accade sempre a Spa, ci sono il settore uno e tre dove vuoi essere super veloce e poi il lungo settore centrale dove preferisci la velocità in curva. È sempre complicato trovare il giusto bilanciamento quando fai diverse prove per capire cosa funziona. Guarderemo i dati e analizzeremo il tutto nel debrief. La giornata è partita bene e ci sono cose su cui lavorare dalle FP2. Speriamo che tutte le modifiche lavorino bene insieme, specialmente perché partirò dal fondo a causa della penalità. Cercherò di fare il massimo; ovviamente vuoi sempre far bene in qualifica, ma ci concentriamo sulla gara”.