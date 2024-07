F1 | Villeneuve avverte Sainz: “Forse aspetta Mercedes, ma non deve tirare troppo la corda”

F1 Villeneuve Sainz – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne di OLBG, Jacques Villeneuve è tornato a parlare del futuro di Carlos Sainz in Formula 1, sottolineando come lo spagnolo stia cominciando a tirare troppo la corda in merito alla scelta che è chiamato a fare per il 2025.

Se da un lato lo spagnolo sta aspettando una chiamata da Mercedes o Red Bull, dall’altra troviamo la lunga attesa di Williams, Alpine e Sauber/Audi, squadre che vogliono strutturare i propri progetti – presenti e futuri – sull’iberico.

Una situazione di stallo che si protrae ormai da diversi mesi, ma che se condotta ancora più alla lunga potrebbe portare l’attuale portacolori della Ferrari a restare con il cerino in mano, soprattutto se queste squadre decideranno di andare avanti per la propria strada senza considerare lo status “free” del classe ’94 nativo di Madrid.

Villeneuve e l’avvertimento sul futuro di Sainz

“Carlos probabilmente spera ancora nella Mercedes e che Antonelli non sia abbastanza bravo per assicurarsi il posto in Mercedes. Giocando d’attesa, però, potrebbe ritrovarsi senza un sedile e non sarebbe una cosa piacevole, anche perchè parliamo di un pilota che ha sempre mostrato una grande etica del lavoro e un’ottima capacità di adattamento. Lavora bene con gli ingegneri e i suoi feedback aiutano sempre la squadra a migliorare.

Un profilo del genere tornerebbe parecchio comodo alla Williams. Ad ogni modo, quando ricevi una buona offerta e ritardi, alla fine finisci per fare arrabbiare gli altri. Una situazione che alla lunga ti porta a firmare con una squadra completamente a caso e che probabilmente non era neanche nelle tue prime scelte. E non puoi nascondere tutto ciò. Sono dell’idea che non è la strada che deve seguire Carlos per il futuro”.