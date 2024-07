F1 | Alpine svela la livrea speciale di Deadpool & Wolverine in vista del Gran Premio del Belgio [FOTO]

In occasione del Gran Premio del Belgio che si svolgerà questo fine settimana sul tracciato di Spa, il team Alpine cambia vesti e scenderà in pista con una livrea speciale ispirata al prossimo film Deadpool & Wolverine la cui uscita nelle sale è stata annunciata proprio oggi. Le monoposto sono state colorate di rosso e nero con l’aggiunta di artigli gialli, un richiamo ai due supereroi Marvel raffigurati nel nuovo film. Proprio l’attore che interpreta Deadpool, Ryan Reynold, è uno degli investitori della scuderia di Enstone.

La squadra di Enstone spera che il loro nuovo look possa aiutarli a riprendersi dopo l’ennesimo weekend difficile, in Ungheria.

BWT Alpine F1 Team 🤝 Deadpool & Wolverine

Introducing our exclusive livery for the #BelgianGP pic.twitter.com/3GDJvrIPXT

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 24, 2024