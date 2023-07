Formula 1 | Austria indigesta per l’Aston Martin: “Mai competitivi per il podio”

Per l’Aston Martin il weekend dell’Austria è stato decisamente sottotono rispetto al solito. Alonso ha chiuso in sesta posizione, ma viste le molteplici penalità per track limits alla fine si è piazzato quinto, mentre Stroll è arrivato decimo al traguardo ma nono nella classifica finale. Insomma, peggio del previsto sicuramente per il team di Silverstone, visto che la zona podio non è di fatto mai stata alla portata dei due piloti, con la Ferrari nettamente superiore in termini di passo, e anche la nuova McLaren di Norris ha dato del filo da torcere alla squadra britannica, la quale si prepara per il suo Gran Premio di casa, proprio ad un passo dalla sua fabbrica.

“Non abbiamo avuto la nostra prestazione migliore, ma siamo comunque riusciti a conquistare punti importanti – ha dichiarato Mike Krack, team principal dell’Aston Martin dopo il Gran Premio d’Austria. Il podio non era alla nostra portata, ma potevamo finire più in alto con entrambi i piloti. Abbiamo perso alcune posizioni in pista quando è stato deciso di rientrare ai box mentre la Virtual Safety Car stava terminando, e questo ci è costato parecchio. Successivamente Lance si è messo di impegno per recuperare fino alla zona punti, effettuando alcuni sorpassi importanti. Fernando era lì con la Mercedes ed è riuscito a finire davanti a loro. Adesso ci concentriamo su Silverstone, la nostra gara di casa, vogliamo fare una bella prestazione”.