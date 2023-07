F1 | Mercedes: preoccupa il divario con la Ferrari in Austria

Al di là del risultato deciso poi post gara con le penalità per i track limits, la Mercedes è preoccupata per il passo avuto a Zeltweg. La W14 è priva di aggiornamenti da qualche gara, e probabilmente questo non ha aiutato la performance complessiva della monoposto rinnovata a Monte Carlo. Hamilton e Russell sono rimasti sorpresi dalla lentezza delle rispettive vetture, non c’era il ritmo sperato e di fatto la squadra di Brackley è stata la quinta forza in Austria, dietro persino alla McLaren. Quel che più preoccupa, stando alle parole degli ingegneri è il divario con la Ferrari, con una SF-23 che settimana dopo settimana continua a portare sviluppi, cosa che farà anche nel prossimo fine settimana.

“C’è tanto da migliorare – ha ammesso Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. La performance in Austria non è stata buona, è evidente, e dobbiamo capire quanto dipenda dal set-up o meno. Non ci sono stati aggiornamenti nelle ultime gare, quindi è possibile che ci manchi lo sviluppo. Abbiamo dei piani in atto per affrontare questo problema, ma il divario con la Ferrari è stato sicuramente preoccupante. Siamo contenti di dover aspettare solo pochi giorni prima di tornare in pista: bisogna lavorare sodo per capire le aree che necessitano di miglioramento, ma siamo impazienti di correre a Silverstone così dal lasciarci alle spalle il weekend austriaco”.

