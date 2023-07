Formula 1 | Alfa Romeo, GP Austria amaro per Bottas e Zhou

Formula 1 GP Austria Alfa Romeo – Risultato al di sotto delle aspettative per Valtteri Bottas e Guanyu Zhou al termine dell’ultimo Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. A causa di una performance non all’altezza, i portacolori dell’Alfa Romeo non sono riusciti a garantirsi un piazzamento in top dieci, perdendo di fatto terreno nel confronto con la McLaren, apparsa veloce e “pimpante” grazie alle novità tecniche introdotte sulla vettura di Lando Norris. Una condizione che, per stessa ammissione del Rappresentate del team – Alessandro Alunni Bravi – dovrà spingere la compagine italo-elvetica a lavorare in vista dei prossimi round.

“La gara in Austria è stata in linea con le performance che abbiamo mostrato nel corso del fine settimana”, ha rivelato Alessandro Alunni Bravi. “Abbiamo compiuto un passo indietro rispetto alle gare precedenti e nei prossimi giorni dovremo analizzare i motivi che ci hanno portato a tutto ciò. Allo stesso tempo, però, la nostra attenzione è rivolta al fine settimana di Silverstone, ultima tappa di questo back-to-back estivo. Stiamo lavorando ad un pacchetto di aggiornamenti abbastanza importante che sulla carta dovrebbe migliorare le nostre performance”.

“La lotta a centro-gruppo è molto serrata e quindi ogni decimo può giocare un ruolo chiave”, ha proseguito. “In questa fase del campionato è importante non perdere la concentrazione. Dobbiamo lavorare e arrivare a Silverstone pronti e preparati. Tutti quanti puntiamo a reagire dopo le difficoltà delle ultime settimane. Voglio ringraziare il team, così come la Ferrari, per il lavoro che stanno svolgendo. Tutti hanno lavorato duramente, sia a bordo pista che ad Hinwill. Dobbiamo continuare a spingere e non perdere la fiducia: ci sono ancora diverse gare davanti a noi e saremo pronti a lottare per ogni singolo punto”.