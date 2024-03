Formula 1 | Audi acquisisce il 100% della Sauber

Svolta nell’arrivo di Audi in Formula 1. L’azienda tedesca ha infatti acquisito il 100% della Sauber, nella “fusione” che avrà effetti visivi nel 2026 con l’ingresso ufficiale dei Quattro Anelli nel Circus, ma di fatto il tutto è già iniziato da diverso tempo. La situazione è stata accelerata per via delle voci sempre più insistenti di un passo indietro da parte di Audi dopo il cambio al vertice del Consiglio d’Amministrazione, con Döllner al posto di Duesmann, ossia colui che spinse e non poco per questa avventura annunciata a Spa nel corso del weekend del Gran Premio del Belgio del 2022. Negli ultimi mesi però si pensava che la casa di Ingolstadt volesse tirare il freno a mano, questo perché sarebbero apparsi dei costi molto più elevati del previsto, ma il tutto è stato di fatto smentito da questa notizia e che era già nell’aria da qualche giorno.

Effettivamente, il 2026 è molto più vicino di quanto si possa immaginare, e inglobare già adesso la fabbrica Sauber di Hinwil vuol dire accelerare il processo di unione fra le due aziende, gli impiegati che dovranno lavorarci e il potenziamento delle strutture. In tutto ciò, Andreas Seidl è stato confermato come amministratore delegato del team di Formula 1 targato Audi, mentre Oliver Hoffmann sarà ancora il capo del Consiglio d’Amministrazione di Sauber.

Oliver Hoffmann e Markus Duesmann durante l’annuncio di Audi in Belgio nel 2022

Piloti Audi: Sainz, Vettel e Hulkenberg tra i papabili?

Un cantiere aperto per quanto riguarda il mercato piloti. Non è un segreto come Carlos Sainz possa essere il punto di riferimento del futuro team tedesco, ma la mancata conferma in Ferrari (sarebbe dovuto essere un biennale, ndr) ha un po’ scombinato i piani del pilota spagnolo, il quale molto probabilmente immaginava di chiudere alla fine del 2026 la sua avventura in rosso, salvo poi passare ai Quattro Anelli. Questo però non potrà succedere, e allora che si fa? Si anticipa di un anno rispetto all’arrivo di Audi, facendo un anno in Stake/Kick/Sauber o come si chiama?

Viene complicato pensare a un Sainz relegato nella seconda parte dello schieramento, e allora ci si guarda attorno, anche perché le conferme di Bottas e Zhou sono tutt’altro che scontate, e a dire il vero non lo erano nemmeno per il 2024. Non è esclusa quindi la figura tedesca, con Nico Hulkenberg e Mick Schumacher sullo sfondo. Più suggestivo sarebbe il ritorno di Sebastian Vettel, ma qui stiamo viaggiando nel mero campo delle ipotesi.