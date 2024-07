F1 | Ribaltone clamoroso in casa Audi: lasciano Seidl e Hoffmann, ufficiale l’arrivo di Binotto

F1 Audi – Clamoroso ribaltone in casa Audi in vista dell’ingresso in Formula 1 a partire dalla stagione 2026 di Formula 1. Con un lungo comunicato stampa diramato questa mattina, la Casa dei Quattro Anelli ha ufficializzato diversi cambi alla vetta della catena di comando della squadra, tra cui quello riguardante Andreas Seidl e Oliver Hoffmann: le due figure, all’interno del progetto già da diversi mesi, hanno lasciato spazio al nuovo e inaspettato ingresso di Mattia Binotto, ex Team Principal della Ferrari e oggi ufficializzato come “Chief Operating and Chief Technical Officer (COO e CTO)”.

Un cambio clamoroso che di fatto apre nuovi scenari, estremamente interessanti, per il processo d’avvicinamento del marchio tedesco verso il Circus. Binotto avrà carta bianca sulla gestione della squadra e pieni poteri per quello che riguarda la direzione tecnica in vista del 2026. Un cambio clamoroso, già anticipato nelle corse settimane, che pone fuori dal team una figura apparentemente di spicco come Seidl, ex McLaren ed entrato nello staff dirigenziale del duo Sauber/Audi a febbraio del 2023. Binotto sarà operativo ad Hinwill già dal prossimo 1 agosto.

Binotto in Audi, le parole di Gernot Döllner come CEO

“Sono lieto di aver potuto reclutare Mattia Binotto per il nostro ambizioso progetto di Formula 1. Con la sua vasta esperienza di oltre 25 anni nella Formula 1 sarà senza dubbio in grado di dare un contributo decisivo per l’Audi. Il nostro obiettivo è portare l’intero progetto Formula 1 al passo attraverso strutture gestionali chiare, responsabilità definite, interfacce ridotte e processi decisionali efficienti. A tal fine, la squadra deve essere in grado di agire in modo indipendente e rapido. Vorrei ringraziare Oliver e Andreas per il loro importante lavoro nel stabilire il nostro ingresso in Formula 1 e il loro impegno nel prepararlo.”