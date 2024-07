F1 | Terremoto Audi, Hulkenberg: “E’ stato uno shock, ma ho già parlato con Binotto”

L’Audi ha ufficializzato qualche giorno fa l’addio di Andreas Seidl e Oliver Hoffmann, rispettivamente CEO e General Representative della squadra dei Quattro Anelli in Formula 1, la quale ricordiamo debutterà nel 2026 con il nuovo regolamento tecnico. Al loro posto è stato chiamato Mattia Binotto, il quale adesso prende le redini del team in quello che sembra un processo di rinnovamento dovuto a qualche tumulto da quando è stato ufficializzato l’ingresso nel Circus ormai due anni fa, tra l’altro proprio nel weekend di Spa 2022. Nico Hulkenberg, prossimo pilota Sauber nel 2025 e quindi Audi, è rimasto scioccato da questa decisione, e ne ha parlato nel giovedì dedicato ai media.

“Seidl e Hoffmann sono le due persone con le quali mi sono accordato per venire in Audi, questo è quanto – ha detto Nico. Chiaramente è stato un cambiamento del tutto inaspettato, e nel giorno dell’annuncio sono stato informato da Gernot Dollner in persona. E’ una decisione in ottica futura, e in grandi progetti come questi ci sono dei pilastri all’interno del management, non ci si affida soltanto a due persone, e in Formula 1 credo che tutti siano sostituibili. Conosco Binotto e non ho mai lavorato con lui, ma ci siamo già sentiti. Non sono affatto preoccupato, ma è stato uno shock, questo sì. Il fatto che due persone con le quali avevo un buon rapporto adesso non ci siano più nel progetto Audi mi rattrista, ma sono totalmente focalizzato sugli obiettivi prefissati ed entrare nella storia”.