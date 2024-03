Formula 1 | La Mercedes cerca risposte a Melbourne

La Mercedes è in cerca di risposte. La squadra di Brackley deve invertire la tendenza dopo le prime due gare di questo mondiale, le quali hanno “fruttato” solamente la quarta posizione nel campionato costruttori, alle spalle di Ferrari e McLaren. La W15 ha più problemi del previsto, è una vettura con difetti aerodinamici, specialmente al posteriore, e sia Hamilton che Russell faticano a trovare dei compromessi, insieme agli ingegneri, per dare alla monoposto una competitività ancora inespressa. A Melbourne, terza gara del mondiale, la possibilità di dare una sterzata a un inizio mondiale complesso, ma se l’obiettivo dovesse fallire, qualche domanda in fabbrica verrà sicuramente posta.

“Dopo Jeddah ci siamo messi a lavorare duramente in base a ciò che abbiamo imparato nelle prime due gare – ha detto Toto, team principal della Mercedes. Siamo incoraggiati dal potenziale della W15, ma ci sono anche evidenti aree nelle quali bisogna migliorare. Siamo sembrati competitivi nelle curve a bassa e media velocità, mentre quelle ad alta percorrenza sono state un punto debole. Abbiamo lavorato duramente per capire perché le nostre prestazioni non hanno rispettato le nostre aspettative, e migliorarle sarà un obiettivo importante per la nostra stagione”.

“Speriamo di fare qualche progresso cominciando già da Melbourne, così da avere una guida per il nostro sviluppo nelle nostre settimane. Sia in Bahrain che in Arabia Saudita abbiamo lasciato dei punti importanti: ogni weekend è iniziato alla grande finora, completando al meglio le sessioni di libere ma non siamo riusciti a mantenere le premesse anche per qualifiche e gara. Dato che il gruppo degli inseguitori è molto vicino, massimizzare il potenziale della vettura in ogni appuntamento è di fondamentale importanza. L’Albert Park ci offre la possibilità di dimostrare cosa siamo in grado di fare, è un bel circuito, non vediamo l’ora di correre nuovamente qui”.