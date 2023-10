Formula 1 | Aston Martin crede di poter battere la McLaren nel campionato costruttori

Non solo la sfida Mercedes-Ferrari al centro dell’interesse del pubblico della Formula 1, anche la lotta per il quarto posto costruttori si preannuncia interessante, ossia quella tra Aston Martin e McLaren. Il team di Silverstone è ancora in vantaggio di 49 punti, ma è in un momento difficile, con aggiornamenti che evidentemente non sono stati ben assimilati dalla AMR23. Dall’altra parte, la squadra di Woking sta crescendo esponenzialmente di gara in gara, e sembra essere in grado di battere i rivali in questa sorta di derby tutto inglese.

“Le ultime gare sono state impegnative in termini di prestazioni, operazioni e affidabilità – ha detto Mike Krack, team principal dell’Aston Martin. Dobbiamo essere al 100% in tutte queste situazioni se vogliamo aumentare la nostra competitività. Lance è stato costretto al ritiro in Giappone per un problema all’ala posteriore, mentre Fernando ha conquistato quattro punti. Non è il livello che ci aspettiamo di avere, bisogna continuare a lottare. La nostra filosofia di questa stagione è stata quella di sviluppare continuamente la vettura: ci sono ancora delle cose che porteremo fino ad Abu Dhabi, e con i regolamenti stabili per il prossimo anno, avremo una buona base per la monoposto del 2024″.

“Non toglieremo il piede dall’acceleratore, spingeremo al massimo per concludere alla grande la stagione. L’obiettivo è quello di concludere al quarto posto, non dobbiamo dimenticare i risultati straordinari ottenuti e i sette podi conquistati. Impariamo e cresciamo in ogni gara come squadra, siamo in piena battaglia con concorrenti eccezionali, ma non ci arrenderemo senza lottare”.