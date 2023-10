F1 | McLaren annuncia Gabriel Bortoleto nel programma giovani piloti

Questa mattina la McLaren ha annunciato Gabriel Bortoleto come nuovo membro del programma giovani piloti. Il campione 2023 di Formula 3 ha aderito al progetto e lavorerà sotto la guida dell’ex collaudatore della McLaren, pilota di Formula 1 e vincitore di Le Mans, Emanuele Pirro, il quale guida il programma dall’inizio di questa stagione. Il brasiliano ha esordito in monoposto nel 2020 nel Campionato Italiano Formula 4, vincendo nei round di Monza e Mugello. Dopodiché è passato al Campionato Regionale Formula by Alpine nel 2021 e 2022, prima di approdare in Formula 3 con la Trident.

Il programma McLaren Driver Development è stato istituito ad aprile, con l’obiettivo di supportare i giovani piloti nel loro sviluppo dal kart al professionismo per facilitare la progressione dei talenti emergenti in Formula 1. Il diciottenne si unisce a Pato O’Ward, Ryo Hirakawa e Ugo Ugochukwu. Inoltre, la McLaren ha firmato un’opzione di un anno sul pilota italiano di Formula 4 Brando Badoer. Il giovane, figlio di Luca Badoer sarà valutato dal team nel corso del prossimo anno come pilota opzionale, con la possibilità di firmare a tempo pieno per il programma giovani al termine della sua valutazione.

“Sono contento di dare il benvenuto a Gabriel nel nostro programma di sviluppo – ha detto Emanuele Pirro. Lo conosco bene sin dall’inizio della sua carriera nel motorsport, ha tutto ciò che serve dentro e fuori la pista per diventare una stella. Si adatta molto bene anche alla cultura della McLaren e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui e aiutarlo nella sua crescita. Sarà bello lavorare anche con Brando Badoer, lo valuteremo nel corso della prossima stagione”.

“Ho tanto entusiasmo – ha dichiarato Bortoleto. Ringrazio la McLaren ed Emanuele per avermi concesso questa opportunità. Sono già stato in fabbrica per un tour e per incontrare la squadra, è stata davvero una grande esperienza. Non vedo l’ora di continuare a lavorare sul mio sviluppo insieme a un grande team come la McLaren”.