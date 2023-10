F1 | Lawrence Stroll contrario all’ingresso del team Andretti in Formula 1

La settimana che si concluderà con l’appuntamento in Qatar, dove dopo la Formula 1 tornerà a correre sul tracciato di Losail dopo due anni di assenza, si è aperta con la notizia dell’accettazione da parte della FIA del team Andretti. Da parte della Federazione è dunque arrivato l’ok per ospitare in griglia l’undicesima scuderia, ora la palla passa a Liberty Media. Una soluzione, quella di ampliare il parco vetture, che non ha fatto e continua a non fare impazzire le squadre attualmente iscritte alla classe regina dell’automobilismo.

Discutendo sull’ipotesi Andretti il proprietario dell’Aston Martin, Lawrence Stroll, ha ammesso che preferirebbe lo scenario attuale: ovvero una griglia composta da 10 team. La ragione principale, che vede molte scuderia opporsi all’ingresso della squadra capitanata dal figlio del campione del mondo 1978, sarebbe prevalentemente di natura economica.

“Penso che la F1, in questo momento, sia un business in fermento, questa categoria non è mai stata in una situazione migliore. Se qualcosa non è rotta non è necessario aggiustarla – ha dichiarato Stroll, intervistato da Sky Sports UK – Sono fermamente convinto che stia funzionando molto bene con 10 squadre in questo momento, e credo che dovrebbe rimanere tutto intatto”.

Stroll, completando il proprio pensiero ha aggiunto: “Non ci sono mai stati così tanti tifosi e spettatori alle gare, il pubblico è il più alto mai visto, continuo a vedere una crescita sostanziale, in particolare negli Stati Uniti che è il più grande mercato di consumo del mondo. Ora abbiamo tre gare negli Stati Uniti: siamo al nostro secondo anno a Miami, andremo a Las Vegas a novembre. Vedo enormi possibilità di crescita in futuro”.