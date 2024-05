F1 | Ferrari: a Fiorano gira la SF-24 EVO, la vettura che vuole sfidare la Red Bull

La Ferrari sta sfruttando il secondo giorno di filming day a Fiorano per far girare per la prima volta in pista la SF-24 versione EVO, la vettura di Maranello aggiornata con le nuove componenti e che debutterà a Imola nel prossimo weekend di gare. A portarla al debutto sul tracciato di proprietà della Scuderia e davanti a centinaia di appassionati ci ha pensato Charles Leclerc, il quale spera con questi sviluppi di poter attaccare finalmente e con più costanza la Red Bull di Max Verstappen, il quale ha vinto quattro delle sei gare disputate fin qui in questa stagione.

I tifosi della Ferrari presenti questa mattina sul ponte di Fiorano

Ferrari SF-24 EVO, qualche dettaglio

La “nuova” monoposto rossa presenterà un fondo praticamente rivisto nella sua totalità, il quale avrebbe dovuto debuttare già a Miami come parte dell’aggiornamento, ma così non è stato. Nella foto copertina possiamo notare anche le pance modificate (anche nella parte superiore), le quali vanno sempre più ad adattarsi al concetto “generale” delle vetture di questa generazione tecnica con la Red Bull a fare scuola, e parliamo anche del vassoio rovesciato, con le famose “bocche” più rastremate per consentire ai flussi aerodinamici di “fluttuare” diversamente. Si vuole avere più downforce senza pero squilibrare l’efficienza di una monoposto che fino a questo momento si è dimostrata essere valida.

Tanti dettagli, nemmeno troppo piccoli, che potrebbero portare la SF-24 a guadagnare anche 2/3 decimi al giro, un qualcosa che nella b di oggi conta eccome. Venerdì prossimo saremo presenti a Imola per regalarvi ogni scatto possibile dell’evoluzione di questa monoposto, la quale spera finalmente di potersi giocare pole e vittorie quantomeno in maniera più costante già a partire dalla gara di casa.

Foto copertina: FUnoAnalisiTecnica

Foto articolo: Cristian Pelloni