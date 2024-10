Ferrari | Leclerc: “Verstappen è sempre al limite, ma questo è il bello di lottare con lui”

La Ferrari è certamente galvanizzata dalla splendida doppietta di Austin. La Scuderia di Maranello è tornata prepotentemente in corsa per la conquista del titolo costruttori, essendo a 48 punti dalla McLaren, attualmente leader di questo mondiale. Charles Leclerc è ancora più convinto di poter lottare con il team di Woking dopo l’ultima prestazione, e che ha evidenziato una SF-24 in grado di fare benissimo in una tipologia di circuito che fino a poco tempo fa era contro le caratteristiche della monoposto. Il monegasco, presente in conferenza stampa, ha così commentato il momento molto positivo del Cavallino Rampante in Formula 1.

“È ancora presto per capire quali saranno le nostre possibilità qui in Messico, non ho ancora fatto un giro, ma le caratteristiche del circuito sembrano favorevoli per noi – ha detto Leclerc. Dopo Austin, l’unico obiettivo possibile è puntare alla vittoria, ma solo dopo le prove libere potremo valutare meglio la situazione, sperando di non dover modificare i piani. Dobbiamo rimanere concentrati sul nostro lavoro, e io in particolare sulle PL2 visto che nelle PL1 ci sarà Bearman al mio posto”.

“È un momento cruciale della stagione, con il titolo costruttori ancora in gioco, e farò di tutto per portarlo a casa. Nelle ultime gare non siamo stati i più veloci ma i più costanti, massimizzando i punti rispetto ai nostri avversari. L’atmosfera in Ferrari? È sempre stata ottima, ieri sera abbiamo cenato tutti insieme. Dopo Austin, domenica sera, abbiamo festeggiato un po’, ma non troppo a lungo perché avevamo subito il volo. Stiamo facendo progressi e sappiamo che il titolo costruttori è alla nostra portata, speriamo di poter recuperare sulle McLaren. A volte ero impaziente, e lo sono ancora, ma credo di aver trovato il giusto equilibrio. Quest’anno il mio approccio è stato quello corretto”.

Sul comportamento di Verstappen, molto al limite nei duelli con gli avversari e in particolare con Norris negli ultimi mesi: “Max è sempre stato al limite del regolamento, ma è proprio questo che rende così emozionante sfidarlo: sai che non ti lascerà mai spazio, sarà sempre al limite. A Austin ho notato alcune cose che penso dovremmo discutere con la FIA, perché le penalità a volte sono troppo severe. Max può andare oltre il limite, ma è anche ciò che rende la Formula 1 così entusiasmante”.