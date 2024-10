F1 | Sainz ribadisce: “Vincere un’ultima volta con la Ferrari mi renderebbe felice”

Il finale di stagione della Ferrari potrebbe regalare tante soddisfazioni a Carlos Sainz. Lo spagnolo, secondo a Austin non senza un pizzico di rammarico per non essere stato, di fatto, al posto di Leclerc, già prima del weekend del Texas aveva espresso il desiderio di vincere almeno un’ultima volta con la squadra del Cavallino, ed è la stessa cosa che ha ripetuto anche nel giovedì del Messico. Il madrileno ha espresso anche grande entusiasmo per la sfida che lo attende con la Williams nel 2025, sottolineando i notevoli progressi del team nelle ultime gare e la costanza nei risultati.

Tuttavia, Carlos non perde di vista l’obiettivo di chiudere la stagione con la Ferrari al meglio delle sue possibilità fino all’ultimo. Lo spagnolo ha anche parlato del suo rapporto con James Vowles, chiarendo come la sua decisione di unirsi al team di Grove sia stata guidata più dalle persone e dalla visione a lungo termine del progetto che dai miglioramenti tecnici a breve raggio.

“Non vedo l’ora di affrontare la sfida del prossimo anno con la Williams – ha detto Sainz. È incredibile vedere i progressi che hanno fatto recentemente e come la loro macchina stia regolarmente lottando per i punti nelle ultime gare. L’entusiasmo c’è, e ovviamente non vedo l’ora. Tuttavia, nulla mi renderebbe più felice che ottenere un’altra vittoria con la Ferrari prima della fine dell’anno. Darò il massimo. Se arriverà, sarà fantastico, e lo festeggerò senz’altro. Se invece non dovesse accadere, sono convinto che non sarà la mia ultima opportunità di lottare per podi o vittorie in Formula 1. Continuerò a lavorare sodo per essere competitivo, sia con la Williams che in futuro, perché credo di poter vincere ancora, come ho dimostrato con la Ferrari”.

“Con Vowles abbiamo discusso molto di quest’anno, dei miglioramenti della squadra e delle ambizioni per il 2025. Finora, è stato sempre coerente con ciò che mi aveva detto e con le aspettative che ha creato. La mia decisione non è stata influenzata solo dai progressi a breve termine, ma soprattutto dalle persone con cui ho parlato, dal management e dall’intera organizzazione. È stata la sensazione che ho avuto parlando con loro che mi ha convinto. Più che i miglioramenti aerodinamici o i progressi attesi nei prossimi mesi, ciò che mi ha colpito davvero sono state le persone, la loro professionalità e la visione a lungo termine del progetto”.