F1 | Williams, Colapinto: “Un passo alla volta, ma grande lavoro di squadra”

Franco Colapinto sta diventando molto rapidamente una specie di super star del paddock di Formula 1. Preso a Monza dalla Williams per sostituire Sargeant, l’argentino ha conquistato subito le simpatie degli appassionati e addetti ai lavori, non solo per le sue ottime prestazioni in pista (cinque punti in quattro gare) ma anche per il suo atteggiamento. Il futuro è ancora molto incerto, perché i sedili a disposizione sono davvero pochi, ma forse qualche scenario potrebbe aprirsi nei prossimi mesi. Intanto, l’obiettivo è quello di chiudere al meglio questo campionato così da attirare sempre più attenzioni, ma è già sulla buona strada.

“Voglio affrontare le cose un passo alla volta – ha spiegato Colapinto. Non abbiamo ancora un’idea precisa di come andranno le prossime gare, ma una cosa è certa: il lavoro di squadra che abbiamo fatto finora è stato eccezionale. Ogni risultato che stiamo ottenendo è il frutto dell’impegno collettivo che abbiamo messo in ogni singolo weekend. Dopo tutti questi Gran Premi siamo soddisfatti dei progressi che siamo riusciti a fare, ma sappiamo che la strada è ancora lunga. Dobbiamo mantenere questa mentalità e continuare a migliorare, passo dopo passo”.