Ferrari | Leclerc predica calma: “Gli ultimi due podi non devono influenzare le aspettative”

La Ferrari arriva a Monza forte di due podi conquistati da Charles Leclerc. Il vincitore del Gran Premio d’Italia del 2019 non vuole però creare troppe aspettative, predicando calma e non caricare troppo un ambiente già caldissimo, come sempre, nel catino brianzolo. In conferenza stampa era presente anche Hamilton: il sette volte campione del mondo dal prossimo anno vivrà questo fine settimana da pilota della Rossa, e il monegasco spende ancora una volta parole al miele nei confronti del suo futuro compagno di squadra.

“Non voglio che gli ultimi due podi influenzino troppo le nostre aspettative – ammette Leclerc. Siamo in un momento difficile, ma abbiamo imparato alcune cose dopo Zandvoort. Potremmo lottare per il podio, ma non sono sicuro se saremo in grado di competere per la vittoria. Stiamo portando aggiornamenti che dovrebbero spingerci nella direzione giusta una volta che tutto sarà messo a punto. Questo sviluppo dovrebbe aiutarci a migliorare un aspetto specifico della vettura. Baku e Singapore potrebbero essere i circuiti giusti per testare, ma forse già qui vedremo se siamo sulla strada corretta”.

“Quanto a Hamilton, non ha bisogno di indicazioni, ma guidare a Monza per la Ferrari è qualcosa di speciale. Abbiamo sostegno ovunque, ma qui è davvero unico. Il prossimo anno lo vivremo insieme, sarà speciale, ma ora dobbiamo concentrarci sul portare la macchina il più in alto possibile. Questo non è un weekend come gli altri, l’attenzione è alta fin dall’inizio della settimana e questo crea grande carica. A livello emotivo, è un evento speciale ed è fondamentale fare bene. Qui abbiamo sempre sfruttato al meglio il nostro pacchetto a basso carico e speriamo che sia un buon weekend. A Monza si percepisce la passione dei tifosi che vengono per vedere la Ferrari, la loro gioia e il loro supporto per ogni membro del team. È una settimana stancante, ma porta con sé una grande energia positiva”.

