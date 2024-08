F1 | Hamilton: “Monza è sempre speciale, ma questa volta è particolare”

Lewis Hamilton arriva a Monza da futuro pilota della Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha sempre ricevuto una grande accoglienza nella gara di casa della Rossa, ma questa volta è ancora più speciale, un po’ come accaduto a Imola, quando nella fan zone venne acclamato più di tutti. La Mercedes viene da un weekend decisamente negativo come quello di Zandvoort, e l’obiettivo sarà quello di ritornare ai livelli dimostrati prima della pausa estiva, con tre vittorie centrate su quattro gare disputate.

“Essere qui è sempre speciale – ammette Hamilton. Vengo qui da tanti anni, ma questa volta è particolare. L’atmosfera, la passione, sono incredibili. Dopo l’Olanda abbiamo rivisto alcune cose che, col senno di poi, avremmo potuto fare diversamente. Avrei potuto fare meglio in qualifica, ma abbiamo imparato molto dallo scorso weekend. Portiamo aggiornamenti, ma non siamo gli unici. Spero che anche noi potremo essere in grado di lottare. Credo che la Mercedes debba puntare su Antonelli per il futuro, ha un grande potenziale davanti a sé. Sono contento di vedere dove arriverà negli anni futuri e non vedo l’ora di seguire il suo percorso in Formula 1″.

“Il calendario è impegnativo, e le pause sono fondamentali quando ci sono tante gare ravvicinate. Per i membri del team, che svolgono il lavoro più duro, credo che il periodo di riposo sia molto apprezzato. In Italia ho sempre ricevuto un’accoglienza calorosa, anche quando ero in competizione con la Ferrari. Sono curioso di vedere come sarà quest’anno… ma già a Imola è stato fantastico”.

