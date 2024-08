Ferrari | Leclerc: “Podio? Sarebbe un miracolo”

Sesta posizione e quindi terza fila per Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda. La pista di Zandvoort non è affatto amica della Ferrari, così come accaduto anche lo scorso anno. Il pilota monegasco ha ottenuto probabilmente il risultato migliore possibile, ma chiaramente non può essere soddisfatto di questa prestazione. La Scuderia sta aspettando i nuovi aggiornamenti e che dovrebbero essere disponibili dalla prossima settimana, ovvero a Monza, per fare quel salto tale da riportare la SF-24 nelle posizioni di testa come è stato nella prima parte di questa strana stagione.

“E’ stato un buon giro, ma ci sono dei giorni nei quali non paga più di tanto – ha ammesso Leclerc. Oggi è un sesto posto, non mi darà certo il sorriso, ma come squadra stiamo faticando. Lavoriamo, ma mi spiace perché ogni volte nelle ultime gare dico che diamo il massimo per provare a chiudere il divario, ma oggi la situazione è questa. Ho dato tutto, come team siamo consapevoli della situazione e lavoriamo tanto sui nuovi pezzi che arriveranno a breve, spero che ci permetteranno di tornare là davanti”.

“Il distacco oggi è nove decimi, è davvero tanto. Faremo uno step sicuramente, quanto sarà importante ce lo dirà solo il tempo. Su una pista come questa così corta, nove decimi sono troppi ma non piace alla nostra macchina. Domani proveremo a portare più punti possibili, è il nostro obiettivo in attesa degli sviluppi. Podio? Sarebbe un miracolo specialmente qui, anche se il passo gara non era male. Mai dire mai, metterò il casco e proverò di tutto”.