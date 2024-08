F1 | Super Norris conquista la pole a Zandvoort: “Giornata fantastica, il team ha fatto un ottimo lavoro”

Un monumentale Lando Norris porta la McLaren in pole position nelle qualifiche di Zandvoort. L’inglese è stato l’assoluto protagonista nel sabato olandese, avendo la meglio sull’idolo di casa Max Verstappen nell’ultimo e decisivo tentativo nel Q3. L’alfiere di Woking ha ottenuto la migliore prestazione in 1’09″673, distaccando il campione del mondo in carica di ben tre decimi e mezzo e candidosi prepotentemente alla vittoria nella gara di domani.

“Giornata fantastica – ha dichiarato Norris al termine delle qualifiche – È bello essere tornati e ricominciare con una pole. È stato un bel giro, le qualifiche sono filate piuttosto lisce ed ho fatto alcuni buoni giri, specialmente l’unico che è stato il più importante. Il team ha fatto un ottimo lavoro e sono contento per oggi”.

Norris, interpellato sulle difficoltà di percorrenza legate al giro e alle varie condizioni meteo, ha aggiunto: “È stato più difficile di quanto sembra, anche io mi sono lamentato perché qui oggi giro è complicato e non sai cosa aspettarti. Però questo è il nostro lavoro, non è semplice ma mi sento a mio agio: la macchina mi ha dato sensazioni fantastiche, abbiamo portato aggiornamenti e non lo facevamo da un po’ e tutto sta funzionando benissimo. Devo un grosso ringraziamento al team”.

Sulle possibilità di conservare la prima posizione, rispetto a quanto accaduto a Budapest: “Ora non voglio parlare, sicuramente sono entusiasta, sono sicuro che sarà dura. Max è stato velocissimo per tutto il weekend, oggi lo abbiamo battuto ma è comunque secondo. Sicuramente lotterà tanto nella sua gara di casa”.