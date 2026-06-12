F1 GP Barcellona | La McLaren in forma nel venerdì del Montmelò: Norris chiude al comando

da Barcellona, Spagna

Il Gran Premio di Barcellona vuole essere quello del cambio di rotta per la McLaren. Dopo i weekend complessi in Canada e a Monte Carlo, caratterizzati da problemi tecnici sulla vettura di Lando Norris, con conseguenti ritiri, la scuderia britannica cerca il riscatto su un tracciato più tradizionale. La MCL40, ancora con la livrea celebrativa per i 1.000 Gran Premi, si è ben sposata con il circuito catalano. Il campione del mondo in carica ha chiuso la seconda sessione di prove libere al primo posto, precedendo la Mercedes di George Russell. Oscar Piastri ha chiuso in terza posizione, confermando la competitività del pacchetto papaya nel giro secco.

La giornata ha visto anche l’esordio ufficiale in Formula 1 di Leonardo Fornaroli. Il pilota italiano, al volante della vettura #67, ha sostituito Norris nella prima sessione per adempiere ai test obbligatori per i rookie imposti dal regolamento 2026. Il campione F2 ha completato 22 giri totali, concentrandosi sulla raccolta dati aerodinamici e sul set-up. Fornaroli ha chiuso la sessione in quinta posizione, focalizzandosi sul programma di lavoro concordato con il team piuttosto che sul tempo cronometrico puro.

“È stato straordinario completare la mia prima sessione ufficiale in Formula 1 – ha detto il giovane italiano. Mi sono trovato bene nella monoposto, restando concentrato sul piano di lavoro per realizzare passaggi puliti ed eseguire il programma aerodinamico. Il tempo sul giro non era il nostro obiettivo principale oggi, pur avendo chiuso in quinta posizione. La priorità è stata fornire al team tutti i dati necessari e sono soddisfatto del lavoro svolto insieme. In futuro continuerò a supportare la scuderia come pilota di riserva, proseguirò con le sessioni al simulatore e attendo con impazienza di tornare in pista nel TPC in vista di ulteriori opportunità nelle FP1 durante la stagione”.

Analisi tecnica: passo gara e degrado pneumatici

La McLaren ha analizzato il comportamento della MCL40 sulla distanza, evidenziando una differenza di rendimento rispetto alla Mercedes. Lando Norris ha testato la gomma Soft (C4) in una simulazione di nove giri. Dopo un tempo di attacco in 1:21.107, il passo si è assestato sull’1:21 medio (1:21.521, 1:21.549, 1:21.638, 1:21.739). Al sesto giro la prestazione è calata a 1:24.966, per poi stabilizzarsi tra l’1:22 alto e l’1:23 basso (1:22.981, 1:22.613, 1:23.083).

Oscar Piastri, impegnato sulla mescola media (C3), ha mostrato una maggiore costanza. Ha iniziato con un 1:21.581, seguito da tre passaggi sull’1:22 (1:22.368, 1:22.244, 1:22.692), poi un passaggio in 1:24.166 e una chiusura in 1:22.782 e 1:23.350. La McLaren mostra velocità, ma la gestione del degrado sulla distanza rimane un fattore critico rispetto alla Mercedes, che ha evidenziato una costanza superiore nelle simulazioni di passo gara.

Le valutazioni dei piloti

Lando Norris ha espresso cautela nonostante il miglior tempo nelle FP2. Il pilota inglese punta a migliorare ulteriormente il bilanciamento in vista della qualifica, consapevole che il gap con gli avversari è difficile da valutare a causa delle diverse strategie di carburante.

“Oggi è stato un venerdì discreto, non perfetto, ma un passo nella giusta direzione. Il caldo e il vento hanno reso le cose difficili per tutti, quindi nessuno si sente completamente a proprio agio in pista, ma la nostra base di partenza è più solida rispetto alle precedenti edizioni. Siamo arrivati su un circuito che ci si addice sicuramente di più e la vettura sta operando in una finestra di rendimento molto diversa, il che è incoraggiante”.

“In vista delle qualifiche di domani, sentiamo di essere tra i team con cui vogliamo lottare. È difficile interpretare i carichi di carburante e i piani di gara degli altri, e ci sono ancora aspetti della vettura di cui non sono soddisfatto, quindi dobbiamo continuare a migliorare. Lavoreremo sodo durante la notte per trovare ulteriori soluzioni e, se ci riusciremo, dovremmo essere in una buona posizione per massimizzare il risultato domani”.

Oscar Piastri si è detto soddisfatto del ritmo, sottolineando il netto miglioramento rispetto al weekend di Monaco: “È stato un venerdì piuttosto positivo per noi. Siamo soddisfatti dei progressi fatti e il ritmo è molto migliore rispetto alla scorsa settimana, il che è un passo avanti positivo. Sembra che siamo in lotta per le prime posizioni, una posizione decisamente più gratificante. La chiave ora è mantenere questo slancio anche domani. Sebbene i primi segnali siano incoraggianti, c’è ancora molto da imparare e molto da migliorare. Continueremo a lavorare sodo per vedere cosa possiamo ottenere di più durante la notte in vista delle qualifiche”.

McLaren: l’analisi del direttore sportivo

Randeep Singh, direttore sportivo senior, ha inquadrato le prestazioni odierne in ottica gara. Il ritorno alla competitività, favorito dalle caratteristiche del tracciato di Barcellona, permette al team di focalizzarsi sulla gestione termica degli pneumatici, aspetto che ha condizionato le prestazioni recenti.

“Dopo un paio di eventi impegnativi, è incoraggiante vedere che siamo tornati al passo e apparentemente in lizza con gli altri team di punta. Le caratteristiche di questo circuito e le temperature più elevate stanno giocando un ruolo diverso rispetto alle gare recenti e siamo passati dal cercare di far entrare in funzione le gomme alla gestione del surriscaldamento e del degrado, che sembra adattarsi meglio a questa fase iniziale”.

“Sebbene sia troppo presto per dire se abbiamo recuperato completamente i punti di forza nella gestione delle gomme che avevamo l’anno scorso, siamo ottimisti. La chiave per la gara di domenica sarà gestire efficacemente il degrado e mantenere un buon ritmo costante durante gli stint. È sempre difficile essere certi il venerdì, ma i primi segnali sono positivi e ci mettono in una buona posizione”.