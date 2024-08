Ferrari | Sainz fuori in Q2 a Zandvoort: “In questo sport non esistono segreti o miracoli”

Il weekend difficile di Carlos Sainz prosegue senza sosta. A Zandvoort, il pilota della Ferrari è stato escluso in Q2, e domani scatterà quindi dalla sesta fila, avendo ottenuto l’undicesimo tempo. Un fine settimana davvero complicato per lo spagnolo, il quale non ha potuto girare nell’unica sessione di prove libere sull’asciutto, ovvero la seconda, per la rottura della scatola del cambio. Trovare ritmo in Olanda è essenziale, e i suoi primi veri giri cronometrati sulla soft sono stati quelli svolti in Q1. Di fatto, Carlos ha ottenuto il massimo, considerando anche le grosse difficoltà dimostrate dalla SF-24 su questa pista.

“In questo sport non ci sono segreti o miracoli – ha ammesso Sainz. Con la competitività che c’è in griglia, se perdi l’unica sessione di prove libere utile sull’asciutto, arrivi in qualifica con un handicap. Ho provato di tutto per andare in Q3 ma mancava qualcosa. Qui poi non siamo molto veloci e ho trovato traffico con Hulkenberg nel settore centrale, insomma era molto difficile. Non sarà una gara in difesa, bensì all’attacco e in rimonta, perché sicuramente andremo più veloci di altre macchine che sono vicine, ma non è facile sorpassare qua, quindi dobbiamo minimizzare i danni fatti oggi. Qui non siamo forti, e ho pagato anche questo sicuramente”.