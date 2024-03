F1 | Verstappen sul caso Horner: “Va tutto bene, mi concentro solo sul mio lavoro” [VIDEO]

F1 Verstappen Horner – Intervistato da Mara Sangiorgio nel media-day del prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Max Verstappen è tornato a parlare del caso Christian Horner in Red Bull, precisando come l’unico obiettivo dell’olandese, al momento, sia quello di concentrarsi sulla pista e sui risultati da raggiungere al volante della competitiva RB20.

Nonostante le tante discussioni dell’ultimo periodo, provocate dall’inchiesta interna avviata dalla stessa Casa austriaca sul proprio Team Principal per comportamenti inappropriati (e chiusa con un nulla di fatto lo scorso mercoledì), il Campione del Mondo in carica vuole focalizzarsi esclusivamente sulla guida e garantirsi punti importanti per la rincorsa al poker iridato. Un atteggiamento già emerso in Bahrain e che gli ha permesso di vincere, tra l’altro con un ampio margine, il primo appuntamento della stagione in Bahrain.

Verstappen, ricordiamo, tornerà in pista alle 14.30 per la prima sessione di prove libere a Jeddah, teatro del prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita.