Formula 1 | Verstappen in Mercedes? La risposta di Wolff

Nel paddock di Jeddah impazza la voce degli ultimi giorni, ossia il possibile passaggio di Max Verstappen in Mercedes per sostituire Lewis Hamilton nel 2025. Tutto quello che sta accadendo nell’ambiente Red Bull non fa altro che alimentare dubbi e sospetti su comportamenti vari ed eventuali, ma quel che riguarda l’olandese ovviamente è ciò che interessa a chi ama la competizione in pista. Toto Wolff, team principal della scuderia anglo/tedesca è stato intercettato da Mara Sangiorgio di Sky, la quale ha provato a “estorcere” qualche parola al manager austriaco, il quale pare aver chiuso la porta ad un eventuale cambio di box di Verstappen, ma con uno spiraglio finale.

“Per un pilota la cosa più importante è guidare la macchina più veloce di tutte – ha detto Toto. Per questo motivo, non vedo la ragione per la quale Max debba cambiare scuderia nel breve periodo. Non ci sono possibilità al momento, ha un contratto con la Red Bull e sono sicuro che anche l’anno prossimo il loro livello sarà ancora molto alto. Chiudiamo il capitolo? Vedremo cosa accadrà”.