F1 Stella Alonso – In una chiacchierata concessa alle colonne di “Beyond the Grid”, Andrea Stella non ha nascosto la propria ammirazione nei confronti di Fernando Alonso, precisando come lo spagnolo – nonostante la carta d’identità – continui a rimanere uno dei piloti più talentuosi e completi dell’intero schieramento di partenza.

Anche quest’anno, alla prima esperienza con i colori dell’Aston Martin, l’iberico è riuscito a mostrare un passo di rutto rispetto, risultando quasi sempre più veloce del compagno di scuderia Lance Stroll. Una prova di forza impressionante, l’ennesima della propria carriera, che quasi certamente vorrà confermare anche nel 2024, anno che per forza di cose dovrà vedere la scuderia inglese capitanata da Lawrence Stroll b attagliare stabilmente per le posizioni di vertice dello schieramento.

Stella e le lodi ad Alonso

“Non ho dubbi al riguardo, Fernando è il pilota più completo di tutti. Non ha punti deboli e questo lo rende unico. Forse non è il migliore sotto molti aspetti, ma è molto forte. Nessun altro pilota può offrire tutto ciò e in questa forma. Anche quest’anno ha dimostrato il suo talento e la sua voglia di arrivare al vertice”.

Stella e il rapporto con Alonso

Alonso e Stella, ricordiamo, hanno collaborato in Ferrari dal 2010 al 2014, sfiorando il titolo mondiale nella prima occasione e nel 2012. Un binomio di grande forza che si è riproposto anche in McLaren dal 2015 al 2017, anche se con risultati ben inferiori alle attese a causa del fallimento del progetto tra la scuderia inglese ed Honda.