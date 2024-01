Ferrari | Rinnovo Leclerc: “E’ il mio sogno, il meglio deve ancora venire”

Charles Leclerc ha rinnovato il contratto con la Ferrari. L’accordo precedente era in scadenza quest’anno, ma già nelle ultime settimane si parlava insistentemente del prolungamento. La Scuderia non ha fatto sapere i dettagli, ma si pensa che il monegasco abbia legato la sua carriera alla Rossa per parecchio tempo. Adesso l’obiettivo è quello di vincere il mondiale con la Casa di Maranello, e già nel 2024 ci si aspetta un netto passo in avanti dopo i disastri dell’ultima stagione.

“Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderia Ferrari anche nelle prossime stagioni – ha commentato Leclerc. Gareggiare per questa squadra è il mio sogno fin da quando avevo tre anni: vedevo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di amici e alla curva di Saint-Devote cercavo con gli occhi la vettura rossa. Questo team è la mia seconda famiglia, fin da quando sono entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016 e insieme abbiamo lottato compatti nelle avversità e scritto pagine indimenticabili negli scorsi cinque anni. Credo però che il meglio debba ancora venire e non vedo l’ora di iniziare questa stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi ad ogni gara. Il mio sogno resta vincere il titolo con la Ferrari e sono sicuro che negli anni che ci attendono insieme sapremo toglierci delle belle soddisfazioni e dare ai tifosi qualcosa per cui gioire”.