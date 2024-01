Formula 1 | La soddisfazione di Vasseur per il rinnovo di Leclerc con la Ferrari

Grande soddisfazione in casa Ferrari per l’accordo raggiunto con Charles Leclerc. Il legame tra il pilota monegasco e la storica Scuderia di Maranello, iniziato nel 2016 con l’ingresso nella FDA continuerà ancora per le prossime stagioni, pur non avendo comunicato ufficialmente la durata del nuovo contratto. Parole al miele da parte di Frederic Vasseur, team principal della Rossa, colui che ha di fatto dato la chance al #16 di esordire in Formula 1, mettendolo in sella all’Alfa Romeo Sauber nel 2018.

“Il legame di Charles con la Scuderia va oltre quello di un pilota con il suo team – ha detto Vasseur. Leclerc è parte della famiglia Ferrari da ormai otto anni, da prima che indossasse la tuta con il Cavallino Rampante. Il DNA della nostra azienda così come i suoi valori sono parte di lui ed è stato dunque naturale trovarsi d’accordo sul rinnovo della nostra collaborazione. Di lui conosciamo la voglia incessante di superare i propri limiti e ne apprezziamo le grandi capacità di duellare e compiere sorpassi in gara. Siamo determinati a dare a Charles una vettura vincente e so che la sua decisione e il suo impegno saranno elementi che potranno fare la differenza per i traguardi che vogliamo raggiungere”.