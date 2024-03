F1 | Sauber: in Giappone saranno risolti i problemi ai pit-stop?

Inizio molto complicato per la Sauber. La squadra svizzera, prossima a diventare Audi dal 2026 ha sofferto tremendamente i nuovi materiali utilizzati nei pit-stop, non permettendo ai piloti di fare delle soste veloci, anzi tutt’altro. In Australia addirittura è arrivata anche una multa di 5.000 euro per una violazione. Prima della gara dell’Albert Park di Melbourne, Valtteri Bottas sapeva che ci sarebbe stata la possibilità che i problemi potessero continuare anche nel terzo round del campionato mondiale, nonostante alcune nuove componenti portate dopo i tanti problemi nei primi due appuntamenti di questa stagione.

“La priorità è quella di sistemare i problemi ai pit-stop – ha detto Bottas prima dell’ultimo weekend. Abbiamo capito come ci sia un comportamento diverso in alcuni componenti rispetto alle prove effettuate durante l’inverno, forse le temperature diverse hanno dato vita a queste problematiche durante le gare. Ci saranno aggiornamenti a Melbourne, ma altre cose arriveranno in futuro, quindi non si tratta di una soluzione rapida”.

In realtà in Australia non è andata affatto bene, sono arrivate persino le scuse di Alessandro Alunni Bravi, rappresentante del team. L’attrezzatura utilizzata non è al livello delle altre scuderie, c’è bisogno di tempo per migliorarla e anche a Suzuka la squadra potrebbe riscontrare problemi ai pit-stop, problemi che però non sembrano palesarsi durante le prove libere e le varie simulazioni effettuate praticamente ogni qualvolta la corsia box è libera da gare di contorno alla Formula 1.

Una cosa è certa, le piccole squadre in questo inizio di stagione stando avendo problemi insoliti e non sostenibili al giorno d’oggi, un altro esempio è chiaramente la Williams, la quale ha corso con una sola vettura per mancanze di telai sostitutivi in caso di necessità. Si parla tanto di nuovi ingressi, vedasi Andretti, per poi parlare di situazioni molto paradossali come queste.