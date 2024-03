F1 | Ferrari, Vasseur si gode la doppietta di Melbourne: “Dobbiamo continuare con questo approccio”

L’ultima gara, disputata una settimana fa a Melbourne, ha permesso alla Ferrari di tornare al successo con Carlos Sainz, Lo spagnolo, che insieme al compagno di squadra Charles Leclerc ha ottenuto una doppietta che al Cavallino mancava da due anni, è stato il grande protagonista della corsa dell’Albert Park dove ha regolato la concorrenza (priva di Max Verstappen, costretto al ritiro a causa di un problema ai freni. ndr) fin dai primi giri.

Discutendo della gara gara di Sainz, il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto fin qui dalla squadra del Cavallino ma al tempo stesso ha ammesso come Maranello debba continuare con questo approccio aggressivo.

“Carlos merita una menzione speciale perché poco più di due settimane fa è stato sottoposto a un intervento chirurgico – ha dichiarato Vasseur, citato da Formula1.com – Ora è come se tutto questo non fosse mai accaduto e lui è riuscito a rimanere concentrato per tutto il tempo, concludendo un fine settimana eccezionale”.

Il manager francese ha poi aggiunto: “Siamo stati veloce per tutto il weekend fin dalle libere e penso che abbiamo fatto un buon passo in avanti rispetto allo scorso anno, dove lasciammo Melbourne senza conquistare punti”.

Vasseur, concludendo con il proprio intervento, ha detto: “Non siamo rimasti delusi dai risultati ottenuti in Bahrein e Arabia Saudita, né ci lasciamo prendere la mano da questa doppietta. Dobbiamo continuare con questo approccio nelle prossime gare perché è l’unico modo per ottenere i risultati che vogliamo”.