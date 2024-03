F1 | Il capo meccanico di Verstappen lascia la Red Bull dopo 18 anni

Continua il via vai di gente dalla Red Bull. Lee Stevenson, capo meccanico di Max Verstappen e a Milton Keynes dal 2006, quindi 18 anni, ha lasciato la squadra nella giornata di ieri. Lo ha comunicato lui stesso attraverso un post sui propri canali social inizierà una nuova avventura in un altro team della Formula 1, non si sa ancora quale ma si pensa uno di medio/bassa classifica. Stevenson è stato al fianco del tre volte campione del mondo sin dal suo arrivo nel team nel 2016, partecipando attivamente alle vittorie dell’olandese, e come riporta RacingNews365.com, è stato uno dei principali artefici della riparazione della sospensione danneggiata da Max prima della partenza del Gran Premio d’Ungheria 2020 e che poi gli valse il podio alle spalle di una imprendibile, all’epoca, Mercedes.

La RB16 di Max Verstappen danneggiata in griglia di partenza a Budapest 2020

“E’ stato un viaggio fantastico, grazie mille – ha detto Stevenson. Una cavalcata incredibile e della quale sono molto orgoglioso: ciò che abbiamo ottenuto in questi anni è stato monumentale, non avrei mai immaginato di raggiungere questi traguardi quando arrivai nel 2006. Questa è la fine della parte A del mio percorso, la parte B della mia vita inizierà da lunedì. Ringrazio tutti di cuore”.