F1 | Disastro Williams: Albon correrà con la macchina di Sargeant in Australia

La Williams ha scelto di correre con il solo Alexander Albon nel Gran Premio d’Australia. In seguito all’incidente del thailandese durante le Libere 1, il team conferma che, a causa degli ingenti danni subiti, è stata presa la decisione di ritirare il telaio per il resto del fine settimana. Questo telaio verrà rispedito al quartier generale della squadra a Grove per la riparazione. La Williams non dispone a Melbourne di un terzo telaio, e per questo motivo Alexander Albon correrà con la macchina di Sargeant per il resto del weekend.

“Siamo estremamente delusi dal fatto che il danno subito al telaio ci abbia costretto a prendere questa decisione – ha detto James Vowles, team principal della Williams. È inaccettabile nella Formula 1 moderna non avere un telaio di riserva, ma è un riflesso di quanto siamo stati indietro nel periodo invernale, e una testimonianza del motivo per cui dobbiamo affrontare cambiamenti significativi per metterci in una posizione migliore per il futuro. Di conseguenza, abbiamo dovuto prendere alcune decisioni molto difficili questo pomeriggio”.

“Anche se Logan non dovrebbe subire un torto per un errore che non ha commesso, ogni gara conta, perché il centro gruppo è più ristretto che mai, quindi abbiamo deciso in base al meglio di cui possiamo disporre per cercare di andare a punti. Questa decisione non è stata presa alla leggera e i ringraziamenti per Logan non saranno mai abbastanza, ha accettato con garbo, dimostrando la sua dedizione alla squadra; è un vero compagno di squadra. Questo si rivelerà un fine settimana difficile per la Williams”.

Sargeant: “E’ il momento più difficile della mia carriera”

“Devo essere onesto e dire che nessun pilota vorrebbe cedere il proprio posto – ha detto Albon. Non vorrei mai che accadesse una cosa del genere. Logan è sempre stato un professionista esemplare e un compagno di squadra fin dal primo giorno e non sarà affatto facile per lui, ma a questo punto non posso soffermarmi sulla situazione e il mio unico compito ora è massimizzare il nostro potenziale in questo fine settimana e lavorare con tutta la squadra per assicurarci di fare il miglior lavoro possibile”.

“Questo è il momento più difficile che ricordo nella mia carriera e non è assolutamente facile – ha ammesso Sargeant. Sono comunque qui per la squadra e continuerò a contribuire in ogni modo possibile in questo fine settimana per massimizzare ciò che possiamo fare”.