F1 | Sauber, ancora problemi al pit-stop per Bottas e Zhou

Melbourne – La Sauber sembra avere un solo problema: i pit-stop. Nuova gara, nuovo problema alla sosta per entrambi i piloti. Valtteri Bottas era in lotta per l’ingresso nella zona punti quando ai box, di nuovo, un problema ala sostituzione della anteriore sinistra ha bloccato il finlandese, che scivola così nelle retrovie. La squadra aveva già tentato di risolvere il problema, verificatosi anche in Bahrain e Jeddah, ma non è stato abbastanza. La quattordicesima posizione non rispecchia le performance della C44, che a Melbourne sembra essere migliorata anche grazie al pacchetto di aggiornamenti.

Bottas: “Dobbiamo risolvere questi problemi”

“Non è mai bello vedere una bella gara finire in questo modo: è frustrante, fino al pit-stop stavamo andando bene. La partenza è stata buona, avevamo un buon passo e avremmo dovuto conquistare dei punti. E’ ovvio che dobbiamo lavorare per risolvere questi problemi: quanto fatto fino ad ora ha ridotto gli incidenti, ma i rischi ci sono ancora e lo abbiamo visto oggi. Credo che c’entri anche la sfortuna e non c’è niente che la pit-crew avrebbe potuto fare diversamente, è un problema tecnico e dobbiamo risolverlo. Ci sono comunque elementi positivi, le performance stanno migliorando, abbiamo fatto dei passi in avanti con gli aggiornamenti. Eravamo in lotta con Fernando all’inizio, e penso che avremmo potuto conquistare l’ottavo o il nono posto. Continueremo a lavorare sodo: nuovi aggiornamenti stanno per arrivare e penso che potremo fare ancor più passi in avanti in Giappone“.

Zhou: “Abbiamo perso un’opportunità”

Gara complicata anche per Zhou Guanyu: partito dalla pit-lane, il cinese ha cercato di farsi strada in griglia, ma anche per lui la sosta non va come sperato. Zhou cerca di ingranare la marcia, ma la vettura, in risposta, si blocca, rallentando il rientro della Sauber in pista. Taglia il traguardo in quindicesima posizione.

“E’ stato un weekend difficile. Partire dalla pit-lane è sempre complicato, poi mi sono ritrovato bloccato in un treno d DRS e sorpassare non era facile.La squadra si meritava dei punti, ma sfortunatamente non siamo riusciti a farcela. Nel secondo pit-stop c’è stato un problema, fuori dal mio controllo, legato alla scatola del cambio: ho inserito la marcia e la vettura si è bloccata, e ho perso tempo. In ogni caso il passo sembra essere competitivo, siamo vicini ai nostri avversari. Abbiamo perso una opportunità, ma continueremo a lavorare per riprovarci a Suzuka”.