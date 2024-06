F1 | Sauber, Bottas: “Ci manca ancora qualcosa sul giro secco”

Spielberg – Sprint Qualifying ridotta per i due piloti della Sauber. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu non vanno oltre il Q1, restando rispettivamente in diciottesima e ventesima posizione. Al finlandese viene cancellato un tempo, mentre il cinese va in ghiaia. Sarà una lunga Sprint Race, prima di poterci riprovare in qualifica.

Bottas: “Ci manca ancora qualcosa sul giro secco”

“Il feeling con la vettura è stato decdent, ma mi aspettavo dei tempi migliori; ho fatto due giri puliti, anche se il secondo è stato cancellato a causa dei track limits, ma non avrebbe fatto alcuna differenza, perché era più veloce di solo due decimi. Sfortunatamente, ci manca ancora qualcosa sul giro secco. Domani la Sprint sarà difficile, partiremo dal fondo in una gara così corta senza soste, ma avremo la possibilità di poter cambiare il set-up. Ci concentreremo sulle performance, per cercare di migliorare per la qualifica e la gara”.

Zhou: “Il nostro obiettivo è la qualifica”

“Abbiamo sfruttato la sessione di stamattina per collezionare dei dati fondamentali, ma la Sprint Qualifying è stata abbastanza caotica per me. Ho avuto solo due tentativi: sono finito largo nella ghiaia nel primo giro, poi c’è stato molto traffico nel secondo. Questo ha reso difficile la sessione, le gomme erano andate dopo il primo tentativo. Comunque, per domani, dovremmo avere più ritmo e dovremmo essere più forti di oggi, ma il nostro obiettivo è la qualifica”.