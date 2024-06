F1 | Aston Martin, Stroll: “Senza l’errore sarei entrato in Q3”

Spielberg – L’ottimo risultato del Q1 sembrava promettere grandi cose per Lance Stroll: il canadese, fresco di rinnovo di contratto, ha infatti chiuso la prima sessione della Sprint Qualifying con il quinto miglior tempo. Purtroppo, però, non è riuscito a ripetersi nel Q2, dove conquista la dodicesima posizone, mettendosi davanti al compagno di squadra Fernando Alonso di soli trentuno millesimi.

Stroll: “Stavo spingendo al massimo, poi l’errore”

“Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma la vettura aveva ancora qualcosa in più. Stavo spingendo al massimo per fare il miglior giro possibile, ma ho perso leggermente la vettura nell’ultima curva. Credo che, senza quell’errore, saremmo riusciti ad entrare in Q3. Faremo i compiti, stanotte, e vediamo come fa la Sprint”.