F1 | Sainz aspetta ancora Mercedes e Red Bull: l’anno in Sauber nel 2025 non convince

Il futuro di Carlos Sainz in Formula 1 continua a rimanere in bilico. Il pilota spagnolo, dopo l’uscita dalla Ferrari al termine di questa stagione non ha ancora deciso dove andrà il prossimo anno. Il madrileno resta la prima scelta di Audi, nonostante la casa di Ingolstadt abbia messo una certa fretta, e nel frattempo ha ingaggiato Hulkenberg come secondo pilota per il 2025, quando ancora sarà Sauber. E’ proprio questo il nodo della questione: fare una stagione con una vettura non competitiva, o perlomeno al momento la pista ci dice questo, per poi sposare un progetto con un team importante come quello tedesco ma al suo esordio nel Circus, non garantisce minimamente il fattore competitività al #55. Altrimenti, parliamoci chiaramente, avrebbe già accettato l’offerta mesi fa.

Nella mente di Sainz restano ovviamente le opzioni Red Bull e Mercedes, le uniche ancora con l’incertezza per quel che sarà la line-up di piloti per il prossimo anno. A Milton Keynes, il contratto di Perez è ancora in discussione, mentre la squadra delle Frecce d’Argento non ha ancora deciso chi sostituirà Lewis Hamilton l’anno prossimo. Per entrambe, l’opzione spagnola è sicuramente di rilievo, ma non sembra essere quella più gettonata. E allora Carlos rischia di rimanere “fregato” e costretto ad andare in Sauber aspettando l’Audi, e al tempo stesso sperando che sia competitiva. In ultima istanza, ma questa chiaramente resta un’ipotesi remota stando alle voci del paddock, il madrileno potrebbe anche decidere di fermarsi un anno per poi scegliere con più calma, ma va detto come restare fuori da giro per una stagione possa essere rischioso.

Futuro Sainz, i rischi della non scelta

D’altronde, i rischi se li sta già prendendo aspettando più di quanto Audi sperasse: quanto a Ingolstadt saranno contenti, nel caso, di essere una seconda o terza scelta? Crediamo che qualcosa si muoverà nel breve periodo, anche per quel che concerne Sergio Perez, il quale vuole il rinnovo con Red Bull, ma almeno per due anni, mentre a Milton Keynes al momento sembrano orientati verso l’annuale. Da non tenere fuori dai giochi ovviamente la questione Verstappen: il tre volte campione del mondo dovrebbe rimanere, quantomeno nel 2025, per poi chissà anche alla luce del nuovo regolamento tecnico in vigore dal 2026. Insomma, una bellissima caciara e che ancora non ha incastrato per bene le pedine del suo puzzle.