F1 | Sainz preferisce Williams ad Audi? Lo spagnolo fuori dai top team per il 2025

Una notizia davvero clamorosa è rimbalzata ieri nel paddock di Monte Carlo e sta trovando conferme anche nella giornata di oggi. Carlos Sainz sarebbe molto vicino a firmare un contratto con la Williams per i prossimi due anni. Il pilota spagnolo, in uscita dalla Ferrari alla fine di questa stagione, ha sondato più volte il terreno con Mercedes e Red Bull per un sedile nel prossimo mondiale, visto che a Brackley devono ancora scegliere il sostituto di Hamilton e a Milton Keynes il futuro di Perez è ancora molto incerto, mentre quello di Verstappen, quantomeno in ottica 2026, non è del tutto chiaro nonostante il contratto.

Futuro Sainz: Mercedes e Red Bull scelgono altre vie?

Per il madrileno, che ha pazientemente aspettato fine maggio per seguire l’evolversi della situazione, l’opzione Sauber 2025 e Audi dal 2026 non lo ha mai del tutto convinto: le prestazioni della monoposto di Hinwil non sono certamente di livello: zero punti in sette gare e una proiezione non proprio rosea in vista della prossima stagione, e per questo motivo dunque, anche per non rimanere incredibilmente fuori dai radar della Formula 1 per un anno, Sainz sembra essersi convinto di andare in Williams, motorizzata Mercedes, secondo lui evidentemente più competitiva della Sauber e con prospettive maggiori, magari proprio per un approdo nel team di Brackley nel prossimo futuro. Anche ieri in conferenza stampa nell’hospitality della Ferrari, il Matador su precisa domanda di un collega non ha confermato lo stop delle trattative con la casa della Stella. A questo punto, ma andando avanti con gli anni, bisognerà capire le posizioni di Russell, Antonelli e dello stesso Verstappen, il quale potrebbe anche sposare le Frecce d’Argento con il nuovo regolamento tecnico.

Qui però stiamo andando per voli pindarici e suggestioni, mentre l’unica cosa davvero significativa, quantomeno fino a questo momento, è che Sainz sia sulla strada che lo porta alla storica fabbrica di Grove. Una decisione, se confermata, davvero clamorosa e che apre a ulteriori discussioni in merito al futuro di Kimi Antonelli, a questo punto nome caldo per il sedile lasciato libero da Lewis Hamilton.