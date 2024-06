F1 | Alpine, ufficiale la separazione con Esteban Ocon

Esteban Ocon e l’Alpine si separeranno al termine di questa stagione. La notizia è stata resa ufficiale dalla squadra francese attraverso un. comunicato stampa. Dopo cinque anni insieme dunque, le strade del pilota transalpino e del team si separeranno, visto che non vi sarà alcun rinnovo di contratto in scadenza alla fine del 2024. Probabilmente i fatti di Monaco e tutto quello che ne è conseguito, hanno accelerato questa decisione che sembrava comunque nell’aria già da qualche settimana. Ocon ha portato l’Alpine alla vittoria nel Gran Premio d’Ungheria del 2021, alla quale si sommano i podi di Sakhir 2020 quando era ancora Renault e Monte Carlo 2023.

Ocon lascia l’Alpine, le sue parole

“Correre con Alpine è stato un periodo significativo della mia vita. Pur essendo qui da cinque anni come pilota a tempo pieno, la mia carriera professionale è iniziata a Enstone quando ero adolescente, quindi sarà sempre un posto speciale per me. Abbiamo vissuto dei momenti meravigliosi insieme, ma anche alcuni difficili, e ringrazio tutti i membri della squadra per questi ricordi memorabili. Annuncerò i miei piani futuri molto presto ma, nel frattempo, il mio obiettivo principale è quello di portare al termine il percorso con questa squadra”.

“Vorremmo innanzitutto ringraziare Esteban per il suo impegno con la squadra negli ultimi cinque anni – ha detto Bruno Famin, team principal dell’Alpine. In questo periodo abbiamo celebrato insieme dei momenti fantastici, Ungheria 2021 su tutti ovviamente con una memorabile vittoria. Abbiamo ancora 16 appuntamenti da completare nel 2024 e l’obiettivo è chiaro: continuare a lavorare instancabilmente come squadra per ottenere i migliori risultati possibili in pista. Auguriamo a Esteban il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera”.

L’Alpine ha fatto sapere che la line-up 2025 verrà ufficializzata a tempo debito. Ci sarà spazio per Mick Schumacher? Gasly continuerà ancora a Enstone? E per Ocon, Haas o Sauber/Audi nel suo futuro, perché al momento non sembrano esserci altri sedili disponibili per il pilota francese.