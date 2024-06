F1 | Red Bull e il problema cordoli, Verstappen sicuro: “Possiamo risolverlo”

Il 2024 ci ha regalato un inizio di stagione più combattuto rispetto alla scorsa stagione, dove la Red Bull dominò la scena in 21 appuntamenti su 22. Finora invece la RB20 ha dettato legge in sei gare su nove, non riuscendo a centrare la vittoria in Australia, Miami e Montecarlo dove a fare festa sono state Ferrari e McLaren.

Tra le principali criticità del 2024 della Red Bull c’è senza dubbio la difficoltà da parte della vettura di MIlton Keynes di aggredire i cordoli, ma nonostante questa lacuna Max Verstappen è fiducioso che la squadra riuscirà a risolvere questa problematica.

“Penso davvero che possiamo risolvere questo problema senza influenzare nessun’altra parte della vettura – ha dichiarato Verstappen -Sappiamo che questo è un punto debole e so anche che stiamo lavorando per cercare di risolverlo, sento davvero che per noi sia un grosso limite prestazionale al momento”.

Il tre volte campione del mondo ha poi aggiunto: “Non vedo l’ora che arrivino anche alcune piste in cui non avremo davvero bisogno di prendere troppi cordoli o troppi dossi. Alcune squadre sono un po’ più forti su piste particolari, e immagino che questo, in un certo senso, ovviamente, lo renda anche molto emozionante”.