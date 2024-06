F1 | Ferrari, Vasseur: “In Spagna per riprendere ritmo”

Quella disputata la scorsa domenica in Canada è stata la peggior gara disputata quest’anno dalla Ferrari. La Rossa, che arrivava sul tracciato dedicato a Gilles Villeneuve con il successo colto da Charles Leclerc due settimane prima a Montecarlo, è naufragata miseramente come dimostrato i ritiri di entrambe le SF-24. Un doppio zero pesante per la scuderia del Cavallino che, nel Mondiale costruttori, ha ridotto a 40 i punti di vantaggio sulla McLaren.

Frederic Vasseur, discutendo delle prestazioni emerse in Canada, predica calma e rimanda tutto in Spagna dove il Circus sarà di scena il prossimo fine settimana sul tracciato del Montmeló.

“La settimana scorsa è stato un fine settimana difficile per la Red Bull, e questo fine settimana è un fine settimana difficile per noi – ha dichiarato in Canada il team principal della Ferrari, citato da Formula1.com – Avremo fine settimana difficili, ma dobbiamo tenere presente che ci restano ancora 15 o 16 gare da disputare. È quasi una stagione del 2018 o 2017, con 15 o 16 gare all’anno”.

Il francese ha poi aggiunto: “Abbiamo ancora un campionato davanti a noi. Sicuramente avremo fine settimana difficili, ma ne avremo anche di buoni. La cosa più importante è mantenere lo stesso approccio, continuare a svilupparsi e continuare a risolvere i problemi”.

Vasseur, completando il proprio intervento, ha detto: “Non siamo campioni del mondo dopo un buon fine settimana, e non siamo da nessuna parte dopo un fine settimana difficile. Torneremo in Spagna e riprenderemo il ritmo”.