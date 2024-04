F1 | Ufficiale: Hulkenberg correrà in Sauber dal 2025

Dopo l’annuncio del divorzio tra Haas e Nico Hulkenberg, che avverrà al termine della stagione 2024, è arrivata anche la comunicazione sulla futura destinazione del pilota tedesco: si tratta della Sauber. “Hulk” infatti tornerà a correre per la scuderia di Hinwil a partire dalla prossima stagione, un campionato che per la squadra elvetica si preannuncia di transizione in vista della futura partnership con l’Audi che scatterà dal 2026 in concomitanza con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico sulle power unit.

Hulkenberg ha sottoscritto un contratto pluriennale con Sauber. Al momento non è chiaro chi tra Guanyu Zhou e Valtteri Bottas dovrà lasciare il sedile all’attuale pilota in forza alla Haas.

“Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Nico qui a Hinwil dal 2025 e di gareggiare con lui in Formula 1 – ha dichiarato il CEO di Sauber Motorsport, Andreas Seidl – Con la sua velocità, la sua esperienza e il suo impegno per il lavoro di squadra, sarà una parte importante della trasformazione del nostro team e del progetto F1 di Audi. Fin dall’inizio c’è stato un grande interesse reciproco nel costruire insieme qualcosa a lungo termine. Nico è una personalità forte e il suo contributo, a livello professionale e personale, ci aiuterà a fare progressi sia nello sviluppo della vettura che nella costruzione della squadra”.

“Torno nella squadra con cui ho lavorato nel 2013 e conservo un bel ricordo del forte spirito di squadra in Svizzera – ha detto Hulkenberg – La prospettiva di gareggiare con Audi è qualcosa di molto speciale. Quando un costruttore tedesco entra in Formula 1 con tale determinazione, è un’opportunità unica. Rappresentare il team ufficiale di un marchio automobilistico del genere con un motore prodotto in Germania è per me un grande onore”.