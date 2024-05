Ferrari | Numeri e statistiche a Monaco: l’ultima vittoria con Vettel nel 2017

Il Gran Premio di Monaco è giunto alla sua 81.ma edizione, la numero 69 valevole per il campionato del mondo di Formula 1. Lo storico tracciato del Principato non è stato sempre favorevole alla Ferrari, la quale ha vinto per nove volte, pur essendo comunque il secondo team con più successi alle spalle della sola McLaren. Qui tra l’altro la Scuderia del Cavallino esordì nel 1950 con il secondo posto di Ascari e il quarto di Sommer. Memorabile la prestazione di Gilles Villeneuve nel 1981, senza dimenticare le due vittorie di Lauda (1975 e 1976) e quella di Scheckter (1979). Michael Schumacher è stato il pilota che più ha vinto a Monte Carlo con la Scuderia, tre (1997, 1999 e 2001), mentre l’ultimo a salire sul gradino più alto del podio vestito di rosso è stato Sebastian Vettel nel 2017, quando ebbe la meglio del compagno di squadra Kimi Raikkonen.

Le ultime edizioni sono state invece piuttosto sfortunate per la Ferrari: nel 2021 Charles Leclerc conquistò la pole position, ma subito dopo andò a sbattere alle Piscine, e questo non gli consentì di partire il giorno dopo, lasciando quindi la prima casella dello schieramento inesorabilmente vuota. L’anno dopo altra beffa per l’idolo locale: pole al sabato davanti a Sainz, quarto in gara dopo una strategia scellerata del muretto. Nel 2023 invece terza posizione in qualifica ma penalità in griglia e gara inevitabilmente compromessa. La Scuderia sembra essere una delle favorite in questo weekend, dove conterà essenzialmente la qualifica, ma come abbiamo visto di recente qui a Monaco, non garantisce un bel niente se poi in gara la gestione non è all’altezza.

Statistiche Ferrari a Monaco

GP disputati: 68

Debutto: Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit)

Vittorie: 9 (13,23%)

Pole position: 12 (17,65%)

Giri più veloci: 17 (25,00%)

Podi totali: 55 (26,96%)

Statistiche Ferrari in Formula 1

GP disputati: 1081

Stagioni in F1: 75

Debutto: Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit)

Vittorie: 244 (22,57%)

Pole position: 249 (23,03%)

Giri più veloci: 261 (24,14%)

Podi totali: 814 (25,10%)

