F1 | Mercato piloti 2025: Perez ancora in Red Bull, restano i nodi Sainz e Ocon

Con l’ufficialità di Sergio Perez in Red Bull annunciata nel pomeriggio di oggi, si chiude un capitolo importante del mercato piloti di Formula 1: sì, perché quel sedile era ambito davvero da tanti, su tutti Carlos Sainz, il quale però nelle ultime settimane sembra essersi rassegnato a un ruolo di comprimario quantomeno per la prossima stagione. Lo spagnolo ha atteso a lungo le disposizioni della squadra di Milton Keynes e della Mercedes, ma se da una parte abbiamo la conferma, dall’altra sembra molto vicina la firma di Kimi Antonelli come titolare per il 2025 al fianco di George Russell.

Per l’attuale pilota della Ferrari dunque poche possibilità di scelta, e si fa sempre più concreta la pista che lo vorrebbe in Williams per i prossimi due anni: una decisione, se confermata, obiettivamente clamorosa e che andrebbe a sconfessare le voci che si sono susseguite negli anni e che vedevano il madrileno sicuro di un posto in Audi. Evidentemente Carlos non è affatto convinto del progetto della casa di Ingolstadt, altrimenti tra Grove e Hinwil, sarebbe stato più logico andare in Sauber e “patire” le difficoltà del team per un anno, salvo poi scommettere con l’arrivo dei teutonici. E invece no, un matrimonio tanto strano quanto interessante potrebbe concretizzarsi a breve.

Mercato piloti F1: restano pochi posti disponibili

Siamo nel pieno delle decisioni per il prossimo campionato, ormai i giochi sono più o meno fatti per lo più, anche se colpi di scena stile Jorge Martin in Aprilia, ma stiamo parlando di MotoGP, possono essere sempre dietro l’angolo. In Mercedes, per esempio, è sempre più probabile l’approdo di Andrea Kimi Antonelli al posto di Lewis Hamilton, con il pilota bolognese ormai entrato nelle grazie di Toto Wolff. Sembra quindi solo questione di tempo prima di rivedere un italiano talentuoso in Formula 1, e per giunta con un top team, anche se la squadra di Brackley sembra in procinto di attuare una rivoluzione tecnica prima di tornare davvero protagonista nel 2026 con i nuovi regolamenti.

Chi invece deve ancora sciogliere i dubbi sul proprio futuro sono Esteban Ocon e Yuki Tsunoda: il francese non rinnoverà il contratto in scadenza con l’Alpine, e sembra in procinto di accordarsi con una tra Haas e Sauber, con Audi quindi che potrebbe avere due ottimi piloti, ma senza un profilo top come poteva essere appunto Sainz, non ce ne vogliano Ocon e Hulkenberg chiaramente. Il giapponese invece ha osservato con interesse la questione Red Bull, ma il rinnovo di Perez ovviamente chiude ogni considerazione in merito, e oltre all’Aston Martin, la quale avrà motori Honda dal 2026, potrebbe farsi avanti anche l’Alpine, alla ricerca di una figura carismatica e di talento, senza dimenticare l’opzione Mick Schumacher, anche se le sue quotazioni sembrano in una fase calante. Tanta carne al fuoco ancora, nulla è scontato, ma lo schieramento 2025 sta per definirsi, è solo questione di qualche settimana.