Formula 1 | Sainz, senti Schumacher: “Williams non adatta a lui, Audi è la scelta migliore”

Formula 1 Sainz Schumacher – Intervistato dalla stampa tedesca, Ralf Schumacher è tornato a parlare dell’affaire Carlos Sainz, precisando come la Williams – dal suo punto di vista – non sia l’opzione migliorare per il suo futuro in Formula 1.

Secondo l’attuale opinionista di Sky De, la scuderia inglese sta attualmente portando avanti un piano di sviluppo ampio e concreto, ma per il medio periodo non riuscirà quasi certamente a giocarsi le posizioni di vertice della classifica, visti i tanti interventi che si stanno rendendo necessari per l’aggiornamento del team.

Sainz, proprio per questo, dovrebbe optare per una scelta più di spessore come Audi, marchio che sta investendo tante risorse sia sul fronte tecnico che su quello umano per risultare vincente già a partire dal 2026, anno in cui farà il proprio debutto in Formula 1 in collaborazione con la Sauber.

Schumacher consiglia Sainz sul futuro

“Williams è ancora in un vicolo cieco, anche se James Vowles mi piace molto come Team Principal. Conosco l’azienda e non sono certo che Sainz possa sentirsi a proprio agio in un ambiente del genere, tra l’altro ancora in piena fase di sviluppo dopo le numerose difficoltà dell’ultimo periodo. Onestamente penso che per lui Audi sia la scelta migliore, anche per i legami del padre con l’azienda”.